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ВСУ ликвидировали российского генерала

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Украина , Пятница 04 марта 2022 11:13
ВСУ ликвидировали российского генерала Фото: ВСУ убили российского генерала (zsu.gov.ua)
Автор: Каролина Гайдук

Вооруженные силы Украины уничтожили российского генерала-заместителя командующего 41-й армии генерал-майора Андрея Суховецкого. Он был убит в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

"Первый пошел! Первый российский генерал оккупант уничтожен в Украине, на территории Черниговской области. Приготовиться другим! Или, господа генералы, докладывайте на верх, что вторжение в Украину, - это кровавая авантюра, которая погубит Россию, если ее не остановить немедленно", - написал Геращенко.

Отметим, что Андрей Суховецкий погиб 2 марта, а 5 марта назначены его похороны в Новосибирске.

Фото: Антон Геращенко рассказал, что на территории Черниговской области был убит российский генерал

Напомним, что 24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. Российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией.

Отметим, что Генеральный штаб ВСУ сообщили о потерях России.

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