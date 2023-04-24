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Завдала збитків на 70 мільйонів. У Дніпропетровській області ДБР повідомило про підозру податківиці

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Україна, Понеділок 24 квітня 2023 16:33
Завдала збитків на 70 мільйонів. У Дніпропетровській області ДБР повідомило про підозру податківиці Фото: ДБР повідомило про підозру податківиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому головному державному ревізору-інспектору одного з відділів Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань.

Як з'ясувало слідство, підозрювана під час перевірки одного з гірничо-збагачувальних комбінатів Дніпропетровської області не зафіксувала те, що підприємство повинно було сплатити до бюджету понад 70 млн гривень екологічного податку.

Під час проведення досудового розслідування комбінат визнав несплату екологічного податку та самостійно скорегував показники податкових зобов’язань. Наразі до бюджету вже відшкодовано понад 36 млн гривень.

"Колишня податківиця підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прокуратура повідомила про підозру підприємцю в Києві, який міг постачати неякісні продукти для військових на понад 9 млн гривень.

Також ми писали, що правоохоронці викрили керівників двох підприємств, які причетні до розкрадання коштів, які виділялися на харчування ЗСУ.

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