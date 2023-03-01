Поставляв неякісні продукти ЗСУ. В Києві підприємця підозрюють в багатомільйонних збитках
В Києві повідомлено про підозру керівнику підприємства у привласненні коштів шляхом поставок неякісних продуктів харчування для військових на понад 9 млн грн.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора.
"За даними слідства, після початку збройної агресії РФ проти України, між суб’єктом господарювання та військовою частиною Національної гвардії України укладено договори на закупівлю консерв тушкованої свинини, а також консерв гречаної та перлової каш зі свининою", - пише пресслужба.
Постачальник, знаючи про технічні характеристики продуктів і їх невідповідність вимогам ДСТУ, передав військовим недоброякісний товар на загальну суму понад 9,1 млн грн.
Відповідно до лабораторних досліджень, консерви є небезпечними для споживання й можуть спричинити шкідливий вплив на здоров’я людини.
Наразі слідство триває, а прокуратура встановлює всіх осіб, які причетні до поставок неякісних продуктів харчування військовослужбовцям.
Фото: в Києві підприємця підозрюють в мільйонних збитках (facebook.com/pgo.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні також арештували майно російського бізнесмена Миколи Сердюка на суму 60 млн гривень, який, зі свого боку, причетний до фінансування збройної агресії проти України.
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