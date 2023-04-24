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Нанесла ущерб на 70 миллионов. В Днепропетровской области ГБР сообщило о подозрении налоговицы

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Украина, Понедельник 24 апреля 2023 16:33
Нанесла ущерб на 70 миллионов. В Днепропетровской области ГБР сообщило о подозрении налоговицы Фото: ГБР сообщило о подозрении налоговицы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему главному государственному ревизору-инспектору одного из отделов Государственной фискальной службы в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований.

Как выяснило следствие, подозреваемая во время проверки одного из горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области не зафиксировала то, что предприятие должно было уплатить в бюджет более 70 млн. гривен экологического налога.

В ходе проведения досудебного расследования комбинат признал неуплату экологического налога и самостоятельно скорректировал показатели налоговых обязательств. Сейчас в бюджет уже возмещено более 36 млн. гривен.

"Бывшая налоговица подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю в Киеве, который мог поставлять некачественные продукты для военных более чем на 9 млн гривен.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили руководителей двух предприятий, причастных к хищению средств, выделяемых на питание ВСУ.

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