"Завдає великої шкоди": Стубб про послаблення санкцій США проти Росії

Як пояснив Стубб, йдеться про велику шкоду для України, оскільки ухвалене рішення фактично живить військову машину Кремля.

"Це завдає величезної шкоди Україні, тому що, по суті, підживлює російську військову машину. Від самого початку я дотримувався думки, що нам потрібно зробити дві речі: надати Україні максимальну підтримку - як фінансову, так і військову - і чинити на Росію якомога більший тиск. І звичайно ж, ключову роль у цьому відіграють санкції", - сказав він.

На запитання, наскільки президент Фінляндії впевнений у тому, що США відновлять санкції проти РФ після кризи з Іраном, і чи може призупинення стати постійним, він відповів так:

"У мене немає кришталевої кулі", - заявив Стубб, маючи на увазі, що не може передбачити майбутнє.

Водночас він додав, що президенту США Дональду Трампу слід віддати належне за введення санкцій проти двох російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл" у 2025 році, а також за використання мит США з метою змусити Індію скоротити імпорт російських енергоносіїв.

Але Стубб все ж дав зрозуміти, що не може бути впевненим у тому, що США повернуть таки санкції.

"На цьому етапі ми просто не знаємо", - резюмував він.