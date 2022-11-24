Не заважайте військовим. Міноборони закликає "експертів" уникати хайпу на війні
Так званих "військових експертів" закликають уникати хайпу на оцінках та туманних прогнозах щодо ходу війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.
"Не заважайте військовим порадами, як вести військові дії. Повірте, вони професіонали, і результати їхньої роботи і стійкості ви всі бачите вже дев’ять місяців", - сказала вона.
Так, Маляр підкреслила, що всією повнотою даних для прогнозування володіє виключно військове командування України, а все інше є лише домислами та напівправдою.
Заступниця міністра оборони закликала громадян не допомагати росіянам:
- публікуючи місця прильотів;
- зазначаючи назви звільнених населених пунктів;
- поширюючи фейки з афілійованих до Росії каналів.
"Впевнена, що ці прості дії по силам кожному з нас. Водночас хочу наголосити, що такі прохання не мають нічого спільного з цензурою. Мова йде про безпеку мирного населення та військових, які виконують завдання. Тож поспіх та розголос тут зовсім недоречні. Варто проявити терпіння та дочекатись приємних новин", - додала вона.
Нагадаємо, Росія готує свої війська до так званого "загострення" на російсько-українському кордоні.
Окрім того, РБК-Україна згадувало головні перемоги Сил оборони за останній час.
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