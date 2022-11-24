Україна повертає своє. Як змінився перебіг війни за 9 місяців

Сьогодні, рівно за 9 місяців від початку повномасштабної війни, ЗСУ продовжують звільняти наші землі від російських окупантів. Успішні контрнаступи захисників уже відсунули лінію фронту на десятки тисяч квадратних кілометрів. Українські прапори знову замайоріли в Херсоні та сотнях інших населених пунктів країни.

Про головні перемоги Сил оборони за останні місяці – у матеріалі РБК-Україна .

Скільки територій звільнили ЗСУ

Українські воїни повернули під контроль понад половину земель, захоплених військами РФ після 24 лютого 2022 року.

Звільнено 52,5% територій, що становить 77 780 кв.км. Це північні регіони країни, Харківський, Лиманський напрямки, правобережжя Херсонщини.

Фото: мапа звільнених та окупованих територій України (twitter.com/DefMon3)

Під окупацією РФ залишається ще 119 964 кв. км (близько 20% площі країни), включаючи захоплені у 2014 році території Донецької, Луганської областей та Криму. Такі дані опублікував OSINT-аналітик Defmon 14 листопада 2022 року.

Повернення Херсона

Херсон був єдиним обласним центром України, який удалося захопити російським військам із початку повномасштабного вторгнення. Місто було під окупацією 8 місяців - з 2 березня до 11 листопада 2022 року.

Його звільнення стало результатом операції ЗСУ, яка тривала з початку вересня. За цей час Сили оборони України взяли під постійний вогневий контроль військові бази, пункти управління та логістичні шляхи ворожої армії на півдні.

9 листопада російське військове командування було змушене оголосити про відведення військ на лівий берег Дніпра на Херсонщині, нібито для збереження особового складу.

У ході проведення наступальної операції у Херсонській області українські війська вийшли на рубіж по правому берегу річки Дніпро, звільнили до 5580 кв. км території та близько 200 населених пунктів.

11 листопада ЗСУ почали заходити в Херсон, а через 3 дні його відвідав президент Володимир Зеленський та взяв участь у церемонії підняття державного прапора.

Фото: мешканці Херсона зустрічають ЗСУ (Getty Images)

Глава України назвав втрату окупантами Херсона символом переломного моменту у війні - коли вона ще не закінчена, але вже відомо, чиєю буде перемога. Володимир Зеленський наголосив, що успіх ЗСУ в Херсонській області посилив упевненість українців у перемозі.

Харківський прорив ЗСУ

Ще однією перемогою ЗСУ цієї осені стало визволення Харківщини. Стрімкий контрнаступ українських воїнів на цьому напрямку розпочався 6 вересня і став повною несподіванкою для армії ворога.

За тиждень ЗСУ прорвалися вглиб окупованих територій, змусивши війська РФ залишити свої позиції та велику кількість техніки. Окупанти втратили Куп'янськ – важливий транспортний вузол на сході, а також втекли зі своєї бази в Ізюмі.

Фото: Ізюм після деокупації (РБК-Україна)

До 12 вересня було звільнено практично всю територію Харківської області, за винятком смуги за річкою Оскол на північному сході регіону. Сили оборони деокупували майже 9 000 кв. км площі та півтисячі населених пунктів.

Під час відступу з Харківщини росіяни залишили понад 200 одиниць техніки. Вартість знищеної та трофейної техніки оцінюється приблизно у 700 млн доларів.

Лиманський напрямок

Після прориву на Харківщині контрнаступ ЗСУ продовжився на півночі Донецької області.

4 жовтня український прапор підняли над Лиманом, який перебував під окупацією із травня. Українські військові взяли окупантів у Лимані в "котел", і за кілька днів звільнили місто.

Фото: знищена техніка РФ у Лимані (РБК-Україна)

Повернення Лимана зірвало плани наступу армії агресора на Слов'янськ і Краматорськ на Донеччині, а також створило передумови для подальшого просування ЗСУ в Луганській області на Кремінну та Сватове.

Де зараз просуваються ЗСУ

Останнє велике місто Миколаївської області було деокуповано напередодні визволення Херсона. 10 листопада ЗСУ зайшли до Снігурівки, після чого єдиною непідконтрольною територією регіону залишилася Кінбурнська коса, де триває операція ЗСУ.

У командуванні Сил оборони не розкривають подробиць, але голова Миколаївської ОВ Віталій Кім заявив, що українським військовим залишилося деокупувати три населені пункти на Кінбурнській косі, щоб повністю звільнити регіон.

Росія втратила повний контроль над Луганською областю після звільнення ЗСУ села Білогорівка у вересні, а у жовтні деокупація регіону продовжилася. На даний момент український прапор повернувся до 12 населених пунктів. ЗСУ ведуть контрнаступальні дії вздовж лінії Сватово – Кремінна на північному заході області.

Однак у Східному командуванні Сил оборони ЗСУ зазначають, що операція зі звільнення Луганщини не буде швидкою, оскільки російські війська отримали підкріплення за рахунок частин, що відступили з інших напрямків, та встигли підготуватися в інженерному плані.