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Не мешайте военным. Минобороны призывает "экспертов" избегать хайпа на войне

Новина українською →
Четверг 24 ноября 2022 14:05
Не мешайте военным. Минобороны призывает "экспертов" избегать хайпа на войне Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook.com/ganna_maliar)
Автор: Елизавета Драбкина

Так называемых "военных экспертов" призывают избегать хайпа на оценках и туманных прогнозах по поводу хода войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

"Не мешайте военным советам, как вести военные действия. Поверьте, они профессионалы, и результаты их работы и стойкости вы все видите уже девять месяцев", - сказала она.

Так, Маляр подчеркнула, что всей полнотой данных для прогнозирования владеет исключительно военное командование Украины, а все остальное только домыслы и полуправда.

Замминистра обороны призвала граждан не помогать россиянам:

  • публикуя места прилетов;
  • отмечая названия освобожденных населенных пунктов;
  • распространяя фейки по аффилированным к России каналам.

"Уверена, что эти простые действия по силам каждому из нас. В то же время хочу подчеркнуть, что такие просьбы не имеют ничего общего с цензурой. Речь идет о безопасности мирного населения и военных, которые выполняют задачи. Поэтому спешка и огласка здесь совсем неуместны. Следует проявить терпение и дождаться приятных новостей", - добавила она.

Напомним, Россия готовит свои войска к так называемому "обострению" на российско-украинской границе.

Кроме того, РБК-Украина напоминала главные победы Сил обороны за последнее время.

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