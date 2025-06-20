"Завалив і їв два тижні": ГУР оприлюднило докази канібалізму серед окупантів

Втрати армії РФ

За даними Генштабу ЗСУ, втрати армії РФ з початку повномасштабної війни перевищили 1 млн солдатів. За минулу добу українські воїни знищили 1090 окупантів.

Як повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський, з початку року російська армія вже втратила на фронті понад 200 тисяч солдатів.

Проте Росія приховує втрати своїх військ на війні. Крім того, росіяни продовжують приховану мобілізацію у регіонах РФ та на окупованих територіях України.

Раніше ЗМІ порахували, що кожен захоплений Росією кілометр у 2024 році "коштував" їй життів 27 окупантів.

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