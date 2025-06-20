"Завалил и ел две недели": ГУР обнародовало доказательства каннибализма среди оккупантов

В перехваченном разговоре россиянин рассказал, что одного из российских военнослужащих, которого считали пропавшим, съел "побратым".

"Никто никуда не съебыв..лся, "Брелок" его завалил, а потом ел нах..й две недели", - рассказывает командир одного из подразделений отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

Позже и самого "Брелка" нашли мертвым.





ГУР сообщило, что оккупанты "Брелок" и "Фома" проходили службу в составе 52-го отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии РФ. Подразделение действует на Купянском направлении в районе поселков Западное и Лиман Первый.

"Каннибализм - очередное доказательство глубокого морального и психологического упадка российских оккупационных войск, которые остались без базового уважения к человеческой жизни - даже собственной", - отмечает ГУР.