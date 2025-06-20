"Завалив і їв два тижні": ГУР оприлюднило докази канібалізму серед окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони в Telegram.

"Канібалізм - черговий доказ глибокого морального та психологічного занепаду російських окупаційних військ, які залишилися без базової поваги до людського життя - навіть власного", - зазначає ГУР.

ГУР повідомило, що окупанти "Брєлок" та "Фома" проходили службу в складі 52-го окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії РФ. Підрозділ діє на Куп'янському напрямку в районі селищ Западне та Лиман Перший.

Пізніше й самого "Брєлка" знайшли мертвим.

"Никто никуда не съебыв..лся, "Брелок" его завалил, а потом ел нах..й две недели", - розповідає командир одного з підрозділів окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.

У перехопленій розмові росіянин розповів, що одного з російських військовослужбовців, якого вважали зниклим, з’їв "побратим".

Втрати армії РФ

За даними Генштабу ЗСУ, втрати армії РФ з початку повномасштабної війни перевищили 1 млн солдатів. За минулу добу українські воїни знищили 1090 окупантів.

Як повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський, з початку року російська армія вже втратила на фронті понад 200 тисяч солдатів.

Проте Росія приховує втрати своїх військ на війні. Крім того, росіяни продовжують приховану мобілізацію у регіонах РФ та на окупованих територіях України.

Раніше ЗМІ порахували, що кожен захоплений Росією кілометр у 2024 році "коштував" їй життів 27 окупантів.

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