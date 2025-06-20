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"Завалил и ел две недели": ГУР обнародовало доказательства каннибализма среди оккупантов

Пятница 20 июня 2025 11:10
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"Завалил и ел две недели": ГУР обнародовало доказательства каннибализма среди оккупантов Фото: ГУР подтвердило каннибализм среди оккупантов (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская разведка нашла доказательства каннибализма в российской армии. ГУР опубликовало перехват разговора российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны в Telegram.

В перехваченном разговоре россиянин рассказал, что одного из российских военнослужащих, которого считали пропавшим, съел "побратым".

"Никто никуда не съебыв..лся, "Брелок" его завалил, а потом ел нах..й две недели", - рассказывает командир одного из подразделений отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

Позже и самого "Брелка" нашли мертвым.



ГУР сообщило, что оккупанты "Брелок" и "Фома" проходили службу в составе 52-го отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии РФ. Подразделение действует на Купянском направлении в районе поселков Западное и Лиман Первый.

"Каннибализм - очередное доказательство глубокого морального и психологического упадка российских оккупационных войск, которые остались без базового уважения к человеческой жизни - даже собственной", - отмечает ГУР.

Потери армии РФ

По данным Генштаба ВСУ, потери армии РФ с начала полномасштабной войны превысили 1 млн солдат. За минувшие сутки украинские воины уничтожили 1090 оккупантов.

Как сообщил главком ВСУ Александр Сырский, с начала года российская армия уже потеряла на фронте более 200 тысяч солдат.

Однако Россия скрывает потери своих войск на войне. Кроме того, россияне продолжают скрытую мобилизацию в регионах РФ и на оккупированных территориях Украины.

Ранее СМИ посчитали, что каждый захваченный Россией километр в 2024 году "стоил" ей жизней 27 оккупантов.

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