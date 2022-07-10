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Ракетный удар по пятиэтажке в Часовом Яру: число жертв возросло

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Донецкая область, Воскресенье 10 июля 2022 11:41
Ракетный удар по пятиэтажке в Часовом Яру: число жертв возросло Фото: российские войска ударили ракетой по дому в Часовом Яру (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Мария Кучерявец

Количество жертв в результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яре Донецкой области увеличилось до 8. Поисковая операция продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС.

"В 10:25 на месте проведения поисково-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр дополнительно из-под завалов изъято тело одного погибшего. Всего в результате ракетного удара погибло 8 человек", - говорится в сообщении.

Под завалами десятки людей

Напомним, вчера поздно вечером российские оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" пятиэтажку в городе Часов Яр в Донецкой области.

По словам главы ОВА, в результате обстрела в доме полностью уничтожены два подъезда. Местные жители сообщают, что под завалами дома, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок.

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Донецкая область ракетный удар
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