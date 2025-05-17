Не завадить парасолька: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 17 травня

Погода в Україні 17 травня буде з дощами. У деяких областях можливі сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, в Україні сьогодні буде хмарно, у більшості областей можливі невеликі дощі. Але на півдні, у центрі, Київській та Чернігівській областях очікуються помірні дощі.

Вітер переважно північно-західний, на Лівобережжі - південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Також на лівобережній частині Україна вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть +11 +16 градусів, на південному сході країни буде тепліше - до +18 +23 градусів.

У Карпатах сьогодні мокрий сніг та дощ. Температура повітря впродовж доби +2 +7 градусів.

Погода у Києві

Сьогодні у столиці України буде хмарно з проясненнями, вдень очікуються помірні дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде у межах +12 +14 градусів, в області - до +16.