ua en ru
Сб, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Не завадить парасолька: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 17 травня

Україна , Субота 17 травня 2025 07:00
UA EN RU
Не завадить парасолька: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 17 травня Фото: синоптики дали прогноз погоди на 17 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 17 травня буде з дощами. У деяких областях можливі сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, в Україні сьогодні буде хмарно, у більшості областей можливі невеликі дощі. Але на півдні, у центрі, Київській та Чернігівській областях очікуються помірні дощі.

Вітер переважно північно-західний, на Лівобережжі - південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Також на лівобережній частині Україна вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть +11 +16 градусів, на південному сході країни буде тепліше - до +18 +23 градусів.

У Карпатах сьогодні мокрий сніг та дощ. Температура повітря впродовж доби +2 +7 градусів.

Не завадить парасолька: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 17 травня

Погода у Києві

Сьогодні у столиці України буде хмарно з проясненнями, вдень очікуються помірні дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде у межах +12 +14 градусів, в області - до +16.

Не завадить парасолька: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 17 травня

Сніг у травні

Травень цього року в Україні видався незвично холодним. Західні області неодноразово накривало снігом, а в Карпатах спостерігалися морози.

У четвер, 15 травня, мешканці Львівської області знову повідомляли про снігопад.

Через весняні морози частина врожаю вже знищена. Це може призвести до дефіциту деяких фруктів на полицях магазинів і зростання цін. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
NEWS
Що відомо про переговори України та РФ в Стамбулі: всі подробиці
Що відомо про переговори України та РФ в Стамбулі: всі подробиці
DAILY
Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну
Роман Коткореспондент РБК-Україна Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну