Сніг у травні та загроза паводків: Львівщину накрила несподівана негода (відео)

У четвер, 15 травня, у Львівській області випав сніг. Засніжені краєвиди зафіксували мешканці села Тухолька та селища Славсько на Львівщині.

На тлі опадів Укргідрометцентр попередив про підйом рівнів води в басейнах річок Прут та Сірет - на 0,3-1 м протягом 15-16 травня. Загрози підтоплень наразі немає.

Обидва населені пункти розташовані у Стрийському районі, в гірській місцевості. Для цього регіону сніг у травні - рідкісне, але можливе явище.

Раніше РБК-Україна писало, що синоптики прогнозували на 15 травня негоду: сильні дощі, штормовий вітер до 20 м/с і похолодання, особливо в західних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг. Потепління прогнозують після 20 травня.

Також ми писали, що 16 травня в Україні очікуються дощі на заході, півночі та у Вінницькій області. Температура знизиться до +8…+12°C на півночі, найтепліше буде на півдні та сході - до +21°C. У Києві - дощ і лише +9…+11°C. Холодна погода збережеться до неділі, потепління прогнозують із вівторка, але дощі триватимуть.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.