Морози знищили частину врожаю: яких фруктів бракуватиме і наскільки підскочать ціни

РБК-Україна розпитало експертів, що буде з врожаєм плодових дерев та як зміняться ціни на фрукти цьогоріч.

Що буде з врожаєм фруктових дерев

Кілька хвиль весняних заморозків значно пошкодили цвіт плодових дерев, тож урожай цьогоріч буде меншим.

"Ситуація по регіонах різна, але, в цілому, прогноз не особливо радісний. Урожай усіх плодових буде на рівні 30% від стандартних показників. Прогноз ще може мінятись, десь показники сягнуть 50% очікуваного врожаю, оскільки морози були досить нерівномірними по Україні", - каже директор Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Микола Бублик.

За його словами, найгірша ситуація із врожаєм плодових буде на Черкащині.

"Морози, які вдарили 27-28 квітня, найбільше вплинули на Черкащину. У багатьох районах регіону урожаю плодових культур, включаючи яблуню, взагалі не буде. На Вінниччині у багатьох районах черешня дасть менш як 50% від звичного врожаю. Яблуня вродить по-різному, бо десь мороз був сильніший, десь слабший. Точний прогноз щодо яблук зможемо дати за кілька тижнів, бо зараз йде перша хвиля опадання зав’язі. Спостерігаємо, скільки дерева її скинуть", - додає експерт.

Цьогоріч врожай яблук буде нижчим, ніж торік (фото ілюстративне: Getty Images)

Микола Бублик заявляє, що на Київщині та центрі країни черешня української селекції збереглася непогано. Очікуваний урожай - 70% від вітчизняних сортів, а от закордонні значно гірше протистояли морозам.

"Врожай вишні буде таким же приблизно, як і черешні. Абрикосів практично не буде. Слива трохи гірше цвіла, але врожай буде. Щодо яблунь, то деякі сорти не погано зав’язались. Дивимось, що буде з опаданням зав'язі. Втім, урожай яблук буде нижчий, ніж торік", - говорить Бублик.

Експерт також зазначає, що їхній інститут не спеціалізується на виноградниках, але є відомості, що частина із цих насаджень померзла. Однак виноград цвіте у середині червня, тому мороз критично ще не вплинув на нього, міг тільки пошкодити молоді цьогорічні пагони.

"Якщо підсумувати, то найбільше постраждала абрикоса, бо вона квітує перша. Далі – персик, він трішки зберігся. Потім йде зниження врожаїв черешні, і на тому ж рівні буде вишня. По сливі сказати важко, бо вона цвіте пізніше. Деякі сорти яблуні будуть без урожаю, але, в цілому, по Україні вони будуть. Також померзли ранні сорти суниці садової (її помилково називають полуницею, - Ред.)", - каже Бублик.

Що буде з цінами на фрукти

Зниження показників врожайності вплине на ціну фруктів в Україні.

"Мороз, що вдарив по цвіту, зачепив абрикоси, персики і трохи черешню. Але тут варто зауважити, що це не соціально значущі продукти, тобто без цих фруктів можна прожити. Другий момент, в Україні достатньо високий імпорт цих плодів. Вони є балансуючими на ринку і ціна залежатиме не від внутрішньої пропозиції, а від того, що буде на світовому ринку", - пояснює економіст Олег Пендзин.

За його словами, абрикоси, персики та черешні не мають сталого попиту, тому ціна на них зросте лише на 10-15%.

"Якщо більше, то їх просто ніхто не купуватиме", - додає експерт.

Щодо яблук, то поки нема точних даних про очікуваний врожай, прогнози на ціни робити зарано.