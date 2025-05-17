Не помешает зонтик: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 17 мая

Погода в Украине 17 мая будет с дождями. В некоторых областях возможны сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, в Украине сегодня будет облачно, в большинстве областей возможны небольшие дожди. Но на юге, в центре, Киевской и Черниговской областях ожидаются умеренные дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, на Левобережье - юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Также на левобережной части Украины днем местами порывы 15-20 м/с.

Днем столбики термометров покажут +11 +16 градусов, на юго-востоке страны будет теплее - до +18 +23 градусов.

В Карпатах сегодня мокрый снег и дождь. Температура воздуха в течение суток +2 +7 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице Украины будет облачно с прояснениями, днем ожидаются умеренные дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет в пределах +12 +14 градусов, в области - до +16.