Затягнуло чорним димом: який вигляд має Кременчук після масованої атаки РФ

За словами мера, у Кременчуку пролунали десятки вибухів. Під ударом опинилися об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Інформацію про наслідки ще уточнюються.

Малецький подякував силам ППО, які відбивали атаку, та рятувальникам ДСНС, що одразу розпочали ліквідацію пожеж.

"Щодо пошкоджених будинків - спеціальна комісія визначить ступінь збитків для кожної квартири і будинку, ніхто не залишиться без допомоги і підтримки", - заявив мер.