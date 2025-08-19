Затянуло черным дымом: как выглядит Кременчуг после массированной атаки РФ

По словам мэра, в Кременчуге прогремели десятки взрывов. Под ударом оказались объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Информацию о последствиях еще уточняются.

Малецкий поблагодарил силы ПВО, которые отражали атаку, и спасателей ГСЧС, которые сразу начали ликвидацию пожаров.

"Что касается поврежденных домов - специальная комиссия определит степень ущерба для каждой квартиры и дома, никто не останется без помощи и поддержки", - заявил мэр.