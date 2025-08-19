RU

Затянуло черным дымом: как выглядит Кременчуг после массированной атаки РФ

Фото: Кременчуг затянуло черным дымом после массированной атаки РФ (t.me/vitalii_maletskyi/1058)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня ночью, 19 августа, Кременчуг в Полтавский области пережил массированную атаку россиян. После обстрела город затянуло густым черным дымом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой мэра города Виталия Малецкого.

По словам мэра, в Кременчуге прогремели десятки взрывов. Под ударом оказались объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Информацию о последствиях еще уточняются.

Малецкий поблагодарил силы ПВО, которые отражали атаку, и спасателей ГСЧС, которые сразу начали ликвидацию пожаров.

"Что касается поврежденных домов - специальная комиссия определит степень ущерба для каждой квартиры и дома, никто не останется без помощи и поддержки", - заявил мэр.

 

Атака на Полтавскую область

Ночью россияне нанесли массированный удар по Полтавской области. На регион с разных направлений летели ударные дроны, баллистика, а также крылатые ракеты.

По данным ОВА, зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора.

В Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов.

Также оккупанты запустили на Кременчуг крылатые ракеты с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В городе раздавались многочисленные взрывы, сообщалось о работе ПВО.

