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Затягивание войны в Украине является риском для всего мира, - Ермак

Новина українською →
Киев, Четверг 19 мая 2022 00:07
Затягивание войны в Украине является риском для всего мира, - Ермак Фото: Андрей Ермак, глава Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Украине нужно предоставить все необходимое оружие. Поскольку затягивание войны является риском для всего мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.

В интервью телеканалу MSNBC Ермак рассказал, что сейчас украинские военные имеют успехи на фронте, например, в Харьковской области. В то же время, продолжаются очень тяжелые бои на Донбассе, что является лишним напоминанием об ужасах этой войны.

"Да я могу сказать: чем дольше эта война будет продолжаться, тем больше будут риски для других стран, для всего мира, что эта война будет касаться не только Украины. Сначала это коснется государств, у которых есть границы с Россией, а впоследствии это может быть война с участием еще большего количества стран", - подчеркнул он.

Ермак отметил, что сегодня Украина показывает, как можно бороться. И если вовремя получит все, что согласовали с партнерами и друзьями, она победит и сделает это как можно скорее.

В частности, руководитель ОП отметил, что Украина ожидает принятия Сенатом США законопроекта о выделении почти 40 млрд долларов в поддержку Украины.

Напомним, 7 мая Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 33 млрд долларов, в который войдут артиллерийские боеприпасы, радары и другое военное оборудование.

Рассматривая инициативу американского лидера Палата представителей увеличила пакет помощи Украине до 40 млрд долларов.

Мы также писали о том, что Сенат США из-за новой поправки не смог быстро принять пакет помощи Украине на 40 млрд долларов.

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