Затягивание войны в Украине является риском для всего мира, - Ермак

Украине нужно предоставить все необходимое оружие. Поскольку затягивание войны является риском для всего мира.

В интервью телеканалу MSNBC Ермак рассказал, что сейчас украинские военные имеют успехи на фронте, например, в Харьковской области. В то же время, продолжаются очень тяжелые бои на Донбассе, что является лишним напоминанием об ужасах этой войны.

"Да я могу сказать: чем дольше эта война будет продолжаться, тем больше будут риски для других стран, для всего мира, что эта война будет касаться не только Украины. Сначала это коснется государств, у которых есть границы с Россией, а впоследствии это может быть война с участием еще большего количества стран", - подчеркнул он.

Ермак отметил, что сегодня Украина показывает, как можно бороться. И если вовремя получит все, что согласовали с партнерами и друзьями, она победит и сделает это как можно скорее.

В частности, руководитель ОП отметил, что Украина ожидает принятия Сенатом США законопроекта о выделении почти 40 млрд долларов в поддержку Украины.