Затягивание войны в Украине является риском для всего мира, - Ермак
Украине нужно предоставить все необходимое оружие. Поскольку затягивание войны является риском для всего мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.
В интервью телеканалу MSNBC Ермак рассказал, что сейчас украинские военные имеют успехи на фронте, например, в Харьковской области. В то же время, продолжаются очень тяжелые бои на Донбассе, что является лишним напоминанием об ужасах этой войны.
"Да я могу сказать: чем дольше эта война будет продолжаться, тем больше будут риски для других стран, для всего мира, что эта война будет касаться не только Украины. Сначала это коснется государств, у которых есть границы с Россией, а впоследствии это может быть война с участием еще большего количества стран", - подчеркнул он.
Ермак отметил, что сегодня Украина показывает, как можно бороться. И если вовремя получит все, что согласовали с партнерами и друзьями, она победит и сделает это как можно скорее.
В частности, руководитель ОП отметил, что Украина ожидает принятия Сенатом США законопроекта о выделении почти 40 млрд долларов в поддержку Украины.
Напомним, 7 мая Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере 33 млрд долларов, в который войдут артиллерийские боеприпасы, радары и другое военное оборудование.
Рассматривая инициативу американского лидера Палата представителей увеличила пакет помощи Украине до 40 млрд долларов.
Мы также писали о том, что Сенат США из-за новой поправки не смог быстро принять пакет помощи Украине на 40 млрд долларов.
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