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Затягування війни в Україні є ризиком для всього світу, - Єрмак

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Київ, Четвер 19 травня 2022 00:07
Затягування війни в Україні є ризиком для всього світу, - Єрмак Фото: Андрій Єрмак, глава Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Україні потрібно надати всю необхідну зброю. Оскільки затягування війни є ризиком для всього світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Офісу президента Андрія Єрмака.

В інтерв'ю телеканалу MSNBC Єрмак розповів, що зараз українські військові мають успіхи на фронті, наприклад, в Харківській області. Водночас тривають дуже важкі бої на Донбасі, що є зайвим нагадуванням про жахи цієї війни.

"Та я можу сказати: чим довше ця війна триватиме, тим більше будуть ризики для інших країн, для всього світу, що ця війна стосуватиметься не тільки України. Спочатку це торкнеться держав, у яких є кордони з Росією, а згодом це може бути війна за участю ще більшої кількості країн", - підкреслив він.

Єрмак зазначив, що сьогодні Україна показує, як можна боротися. І якщо вчасно отримає все, що погодили з партнерами і друзями, вона переможе і зробить це якомога швидше.

Зокрема, керівник ОП зазначив, що Україна очікує прийняття Сенатом США законопроєкту про виділення майже 40 млрд доларів на підтримку України.

Нагадаємо, 7 травня Байден оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 33 млрд доларів, до якого увійдуть артилерійські боєприпаси, радари та інше військове обладнання.

Розглядаючи ініціативу американського лідера Палата представників збільшила пакет допомоги Україні до 40 млрд доларів.

Ми також писали про те, що Сенат США через нову поправку не зміг швидко прийняти пакет допомоги Україні на 40 млрд доларів.

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