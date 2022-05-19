Затягування війни в Україні є ризиком для всього світу, - Єрмак

Україні потрібно надати всю необхідну зброю. Оскільки затягування війни є ризиком для всього світу.

В інтерв'ю телеканалу MSNBC Єрмак розповів, що зараз українські військові мають успіхи на фронті, наприклад, в Харківській області. Водночас тривають дуже важкі бої на Донбасі, що є зайвим нагадуванням про жахи цієї війни.

"Та я можу сказати: чим довше ця війна триватиме, тим більше будуть ризики для інших країн, для всього світу, що ця війна стосуватиметься не тільки України. Спочатку це торкнеться держав, у яких є кордони з Росією, а згодом це може бути війна за участю ще більшої кількості країн", - підкреслив він.

Єрмак зазначив, що сьогодні Україна показує, як можна боротися. І якщо вчасно отримає все, що погодили з партнерами і друзями, вона переможе і зробить це якомога швидше.

Зокрема, керівник ОП зазначив, що Україна очікує прийняття Сенатом США законопроєкту про виділення майже 40 млрд доларів на підтримку України.