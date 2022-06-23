"Затягивает продовольственный кризис". Лавров обвинил генсека ООН в бездействии

"Генеральный секретарь ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис, не дает возможности побыстрее направить зерно. Это прискорбно", - заявил Лавров.

По его словам, реакция ООН на такой срочный вопрос, как продовольственный кризис, "очень медленная".

"Не исключаю, что Секретариат ООН тоже испытывает на себе сильнейшее воздействие от желающих осуществлять внешнее управление организацией", - добавил чиновник.