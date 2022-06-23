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"Затягивает продовольственный кризис". Лавров обвинил генсека ООН в бездействии

Фото: Сергей Лавров, глава МИД РФ (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

В Москве считают, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш якобы затягивает продовольственный кризис своей медленной реакцией.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта", об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Генеральный секретарь ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис, не дает возможности побыстрее направить зерно. Это прискорбно", - заявил Лавров.

По его словам, реакция ООН на такой срочный вопрос, как продовольственный кризис, "очень медленная".

"Не исключаю, что Секретариат ООН тоже испытывает на себе сильнейшее воздействие от желающих осуществлять внешнее управление организацией", - добавил чиновник.

Напомним, ранее Лавров заявлял, что Россия якобы не вторгалась в Украину и им пришлось начать "спецоперацию".

Также мы писали, что, по словам Лаврова, Россия не сбрасывает со счетов угрозы со стороны Украины из-за Керченского моста.

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ООНМИД РФЛавровАнтониу Гутерришпродовольственный кризисВойна России против Украины