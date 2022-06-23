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"Затягує продовольчу кризу". Лавров звинуватив генсека ООН у бездіяльності

Фото: Сергій Лавров, голова МЗС РФ (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

У Москві вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш нібито затягує продовольчу кризу своєю повільною реакцією.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта", про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Генеральний секретар ООН своїми діями затягує продовольчу кризу, не дає можливості швидше спрямувати зерно. Це сумно", - заявив Лавров.

За його словами, реакція ООН на таке термінове питання, як продовольча криза, "дуже повільна".

"Не виключаю, що Секретаріат ООН теж відчуває на собі дуже сильний вплив від охочих здійснювати зовнішнє управління організацією", - додав чиновник.

Нагадаємо, раніше Лавров заявляв, що Росія нібито не вторгалася до України і їм довелося розпочати спецоперацію.

Також ми писали, що, за словами Лаврова, Росія не скидає з рахунків погрози з боку України через Керченський міст.

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