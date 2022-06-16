Лавров заявил, что Россия не вторгалась в Украину

В России заявили, что они якобы не вторгались в Украину и им пришлось начать "спецоперацию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в интервью BBC .

Глава дипломатического ведомства РФ в очередной раз повторил тезис российской пропаганды о том, что у России "не оставалось выхода" и ей пришлось начать военные действия.

"Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО", - заявил Лавров.