Лавров заявил, что Россия не вторгалась в Украину
В России заявили, что они якобы не вторгались в Украину и им пришлось начать "спецоперацию".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в интервью BBC.
Глава дипломатического ведомства РФ в очередной раз повторил тезис российской пропаганды о том, что у России "не оставалось выхода" и ей пришлось начать военные действия.
"Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО", - заявил Лавров.
Напомним, ранее Лавров заявлял, что Западные страны якобы пытаются сделать из Молдовы "вторую Украину", настраивая ее против Российской Федерации.
Также мы писали, что, по словам Лаврова, Россия не сбрасывает со счетов угрозы со стороны Украины из-за Керченского моста. В то же время в Кремле уверены, что такие планы потерпят полный крах.
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