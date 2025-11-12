Не зацікавлені: у Трампа спростували плани США будувати військову базу в Газі

У Білому домі спростували інформацію американських та світових видань, що США збираються будувати військову базу біля Сектора Гази. Вашингтон не зацікавлений у створенні такої бази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Білого дому Керолайн Левітт.
Вона заявила, що особисто поговорила з автором статті про наміри США будувати військову базу в Газі. За словами Левітт, статтю нібито було засновано на "одному аркуші паперу" - запиті, який зробили до міністерства військово-морських сил США.
"Цей журналіст вирішив, що це офіційний план і опублікував матеріал про те, що Сполучені Штати цим цікавляться. Я перевіряла це на найвищому рівні федерального уряду США. Це не те, в чому США зацікавлені... Це не те, в чому ми зараз беремо участь і на що виділятимемо фінансування", - заявила прессекретар.
Левітт додала, що президент США Дональд Трамп не хоче бачити американські війська "на землі" в цьому районі Близького Сходу. Зараз досягнено мирної угоди в Секторі Гази, Вашингтон хоче продовжити його реалізацію. Тому жодних планів на будівництво військової бази в цьому регіоні немає.
Зазначимо, видання Bloomberg 12 листопада повідомило, що США планують будівництво великої військової бази в ізраїльському районі Отеф-Азза, недалеко від сектора Газа. На базі будуть розміщені міжнародні стабілізаційні сили.
Стабілізаційні сили будуть стежити за дотриманням мирної угоди, укладеної між Ізраїлем та ХАМАС. При цьому, Ізраїль має намір самостійно визначати склад міжнародних сил для розміщення в секторі Газа в рамках плану припинення вогню, запропонованого адміністрацією президента США Дональда Трампа.