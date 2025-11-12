ua en ru
США будують велику військову базу поблизу сектора Гази, - Bloomberg

Сектор Газа, Середа 12 листопада 2025 04:14
США будують велику військову базу поблизу сектора Гази, - Bloomberg Фото: сектор Газа (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

США планують будівництво великої військової бази в ізраїльському районі Отеф-Азза, недалеко від сектора Газа, для розміщення міжнародних стабілізаційних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Bloomberg.

Повідомляють, що проєкт спрямований на підтримку перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС і забезпечення безпеки в регіоні.

Планована база для стабілізаційних сил

За даними журналістів, нова база буде здатна прийняти до 10 000 військових і забезпечувати майже 1000 квадратних метрів офісних приміщень протягом року.

Військові США проводять оцінку вартості будівництва, звертаючись до попередньо кваліфікованих підрядників для створення тимчасової, самодостатньої інфраструктури, здатної підтримувати великий контингент персоналу.

Передбачуване місце розташування бази - район Отеф-Азза, прилеглий до сектора Газа.

За інформацією видання, це рішення пов'язане з необхідністю координації з іншими країнами для контролю припинення вогню і підтримки безпеки на постконфліктній території.

Міжнародна участь і цілі місії

Сполучені Штати шукають міжнародну підтримку для створення Міжнародних стабілізаційних сил, які співпрацюватимуть з Ізраїлем і Єгиптом.

Основна мета цих військ - забезпечення безпеки території та сприяння відновленню після більш ніж двох років бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС.

Представник Центрального командування США Тім Гокінс уточнив, що американські війська безпосередньо в Газі не розміщуватимуться, а планування ведеться спільно з міжнародними військовими партнерами для розроблення оптимальних варіантів базування.

Нагадуємо, що Генеральна прокуратура Стамбула видала ордери на арешт 37 ізраїльських чиновників, включно з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, звинувативши їх у скоєнні "геноциду" і "злочинів проти людяності" в секторі Газа.

Зазначимо, що після місяців бойових дій у Газі гуманітарна ситуація різко погіршилася, а на вулицях, серед зруйнованих будівель і наметових таборів, скупчуються величезні обсяги сміття.

