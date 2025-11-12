RU

Не заинтересованы: у Трампа опровергли планы США строить военную базу в Газе

Фото: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Белом доме опровергли информацию американских и мировых изданий, что США собираются строить военную базу возле Сектора Газа. Вашингтон не заинтересован в создании такой базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Она заявила, что лично поговорила с автором статьи о намерениях США строить военную базу в Газе. По словам Левитт, статья якобы была основана на "одном листе бумаги" - запросе, который сделали в министерство военно-морских сил США.

"Этот журналист решил, что это официальный план и опубликовал материал о том, что Соединенные Штаты этим интересуются. Я проверяла это на самом высоком уровне федерального правительства США. Это не то, в чем США заинтересованы... Это не то, в чем мы сейчас участвуем и на что будем выделять финансирование", - заявила пресс-секретарь.

Левитт добавила, что президент США Дональд Трамп не хочет видеть американские войска "на земле" в этом районе Ближнего Востока. Сейчас достигнуто мирное соглашение в Секторе Газа, Вашингтон хочет продолжить его реализацию. Поэтому никаких планов на строительство военной базы в этом регионе нет.

 

Отметим, издание Bloomberg 12 ноября сообщило, что США планируют строительство крупной военной базы в израильском районе Отеф-Азза, недалеко от сектора Газа. На базе будут размещены международные стабилизационные силы.

Стабилизационные силы будут следить за соблюдением мирного соглашения, заключенного между Израилем и ХАМАС. При этом, Израиль намерен самостоятельно определять состав международных сил для размещения в секторе Газа в рамках плана прекращения огня, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа.

