"Заинтересованы в налаживании отношений": Зеленский и Фицо анонсировали встречу

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Обсудили личную встречу в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского и Facebook Фицо.

"Надо иметь сильные отношения между нашими государствами, и мы оба заинтересованы в этом. Важно было услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом вступления", - отметил Зеленский.

Он пригласил Фицо с визитом в Киев и поблагодарил за его приглашение приехать в Братиславу.

Обсудили также возможность лично встретиться в ближайшее время.

"Наши команды поработают над графиком", - добавил украинский президент.

Словацкий премьер в свою очередь заявил, что несмотря на "разные взгляды на некоторые вопросы", стороны заинтересованы в налаживании добрых и дружеских отношений.

Фицо также заявил, что Словакия поддерживает членство Украины в ЕС, поскольку желает, чтобы соседняя страна "была стабильной и демократической".

По словам премьера Словакии, договорились с Зеленским встретиться на полях саммита Европейского политического сообщества, который состоится 4 мая в Ереване.