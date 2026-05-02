"Заинтересованы в налаживании отношений": Зеленский и Фицо анонсировали встречу

15:10 02.05.2026 Сб
Когда и где может состояться встреча?
aimg Татьяна Степанова
Фото: премьер Словакии Роберт Фицо и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Обсудили личную встречу в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского и Facebook Фицо.

"Надо иметь сильные отношения между нашими государствами, и мы оба заинтересованы в этом. Важно было услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом вступления", - отметил Зеленский.

Он пригласил Фицо с визитом в Киев и поблагодарил за его приглашение приехать в Братиславу.

Обсудили также возможность лично встретиться в ближайшее время.

"Наши команды поработают над графиком", - добавил украинский президент.

Словацкий премьер в свою очередь заявил, что несмотря на "разные взгляды на некоторые вопросы", стороны заинтересованы в налаживании добрых и дружеских отношений.

Фицо также заявил, что Словакия поддерживает членство Украины в ЕС, поскольку желает, чтобы соседняя страна "была стабильной и демократической".

По словам премьера Словакии, договорились с Зеленским встретиться на полях саммита Европейского политического сообщества, который состоится 4 мая в Ереване.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещал продолжить антиевропейскую риторику после поражения на выборах своего соратника уже бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана. Однако ему вряд ли удастся это реализовать.

Словакия сильно зависит от помощи ЕС, а собственная власть Фицо менее уверенна, чем у Орбана. Поэтому премьер-министру Словакии будет трудно выполнять свою функцию.

Больше по теме:
Владимир Зеленский Роберт Фицо Вступление в ЕС
Россияне пытаются вытеснить Силы обороны с северных окраин Покровска, - ДШВ
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы