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Затримки до 9 годин. Із запізненням досі рухаються 14 потягів

Фото: в Україні рухаються із запізненням 14 потягів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні станом на 12:30 рухаються із запізненням 14 потягів. Найбільша із затримок складає 9 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Найбільшу затримку мають два поїзди. Вони запізнюються на 9 годин:

  • №62 Одеса - Харків;
  • №149 Полтава - Чернівці.

Залізничники роблять усе можливе, аби прискорити їхнє прибуття до кінцевих станцій.

Повідомляється, що кількість знеструмлених ділянок було значно скорочено, а маршрути поїздів повертаються до регулярних.

Окрім цього, поновлюється рух електропоїзди Інтерсіті+, які внаслідок масштабного знеструмлення були замінені поїздами далекого сполучення зі спальними вагонами:

  • №724 Київ - Харків з 25.11;
  • №731 Дніпро - Київ з 25.11;
  • №722 Київ - Харків з 26.11;
  • №712 Київ - Краматорськ з 26.11;
  • №732 Київ - Дніпро з 26.11.

Нагадаємо, після масованого удару росіян 23 листопада в Україні скасували рух низки поїздів.

Вчора із затримками рухалися ще 50 потягів.

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