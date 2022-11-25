Затримки до 9 годин. Із запізненням досі рухаються 14 потягів

В Україні станом на 12:30 рухаються із запізненням 14 потягів. Найбільша із затримок складає 9 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
Найбільшу затримку мають два поїзди. Вони запізнюються на 9 годин:
Залізничники роблять усе можливе, аби прискорити їхнє прибуття до кінцевих станцій.
Повідомляється, що кількість знеструмлених ділянок було значно скорочено, а маршрути поїздів повертаються до регулярних.
Окрім цього, поновлюється рух електропоїзди Інтерсіті+, які внаслідок масштабного знеструмлення були замінені поїздами далекого сполучення зі спальними вагонами:
Нагадаємо, після масованого удару росіян 23 листопада в Україні скасували рух низки поїздів.
Вчора із затримками рухалися ще 50 потягів.
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