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УЗ скасувала рух низки поїздів: список

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Середа 23 листопада 2022 18:17
УЗ скасувала рух низки поїздів: список Фото: УЗ скасувала рух низки поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні в середу, 23 листопада, скасували рух низки поїздів після масованого удару окупантів по нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram.

За інформацією компанії, через перебої з подачею електроенергії було скасовано такі рейси:

  • №6211 Фастів - Козятин;
  • №6402/6403 Бахмач - Конотоп - Бахмач;
  • №6255/6256 та №6257/6258 Козятин - Бердичів - Козятин.

Також у Донецькій області скасували поїзд №6806 Слов'янськ - Лозова, а курсування поїзда №6803 Лозова - Краматорськ обмежили до станції Слов'янськ.

При цьому на Південній залізниці було скасовано курсування таких поїздів:

  • №6535/6536 Полтава - Кременчук - Полтава;
  • №6805/6806 Полтава - Кобиляки - Полтава;
  • №6506/6505 Полтава - Огульці - Полтава;
  • №6725/6724 Полтава - Ромодан - Полтава.
  • №7001 Харків - Лозова;
  • №6414 Краснопавлівка - Харків;
  • №6527 Харків - Лозова;
  • №6705 Харків - Зміїв.
  • №6576 Полтава - Красноград відправлено на станцію Красноград не за графіком.

"Усі потяги Південно-Західної залізниці, що перебувають у дорозі зараз продовжують рух.Більшість приміських поїздів курсують під теплотягою, адже низка ділянок залишається без електропостачання. Також через перебої з подачею електроенергії вони курсуватимуть з обмеженням швидкості, тому, відповідно, затримаються на шляху прямування", - додають в УЗ.

Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти завдали масованого удару по Україні.

Внаслідок атак були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.

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