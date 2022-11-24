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Півсотні потягів в Україні все ще рухаються із запізненням: які найбільше

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Київ, Четвер 24 листопада 2022 16:01
Півсотні потягів в Україні все ще рухаються із запізненням: які найбільше Фото: півсотні потягів в Україні все ще рухаються із запізненням (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні все ще рухаються із затримками 50 потягів. Найбільша із затримок складає майже 14 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Деякі поїзди продовжують рухатись із затримками - станом на зараз 50 потягів затримуються на годину і більше, 4 рейси - в межах години, інші йдуть графіком", - йдеться в повідомленні.

За даними перевізника, найбільші затримки зараз у рейсів №119/120 Запоріжжя - Львів (13 годин 58 хвилин) та №5/6 Запоріжжя - Рахів (13 годин 30 хвилин).

УЗ звертає увагу, що всі затримки потягів можна подивитися на сайті за посиланням.

Нагадаємо, вчора в Україні скасували рух низки поїздів після масованого удару окупантів по нашій країні.

Додамо, сьогодні стало відомо, що через ракетний терор росіян десятки потягів запізнюються в русі.

При цьому в УЗ пояснили, що робити, якщо через проблеми зі світлом ви запізнилися на поїзд.

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