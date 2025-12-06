ua en ru
У Києві працює ППО: ворог атакує ракетами "Кинджал" та балістикою

Київ, Субота 06 грудня 2025 01:49
У Києві працює ППО: ворог атакує ракетами "Кинджал" та балістикою Фото: робота ППО (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Київ під комбінованою ракетною атакою. Працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та голову КМВА Тимура Ткаченка.

"В столиці працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Місто під ворожою атакою", - попередив очільник КМВА.

Повітряні сили ЗСУ інформували про швидкісні цілі на Київщину.

У ніч на 6 грудня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Уся Україна стала "червоною".

Згодом Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали писали про атаку балістичними ракетами та "Кинджалами".

Масований атака на Київ 29 листопада

У ніч на 29 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні та Києву. Загалом було випущено понад 30 ракет і майже 600 дронів.

Атака тривала всю ніч і ранок: приблизно о першій ночі столицю накрили ударами балістичних ракет, а після 6:30 ранку у напрямку Києва полетіли крилаті ракети, що атакували місто з усіх боків.

Близько 7:00 злетіли носії аеробалістичних "Кинджалів", які також завдали ударів поблизу столиці.

Спочатку повідомлялося про двох загиблих, інформація про постраждалих оновлювалася впродовж дня.

Майже в усіх районах столиці зафіксовано пошкодження. Частина Києва залишилася без світла, на правому березі виникли проблеми з водопостачанням. Пожежі в різних частинах міста вдалося повністю ліквідувати лише вдень.

