Затримка виплат ВПО: у Мінреінтеграції повідомили, коли чекати гроші
Державна казначейська служба зараз фінансує першочергові соціальні виплати. Виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) будуть профінансовані найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
Як зазначили в прес-службі, на гарячі лінії Мінреінтеграції звертається велика кількість внутрішньо переміщених осіб щодо затримки виплат допомоги на проживання.
За запитом віце-прем’єр-міністра Ірини Верещук Мінсоцполітики надало попередню інформацію, що на виплати ВПО вже спрямовано 5,5 млрд гривень.
Разом з тим у Державній казначейській службі повідомили, що наразі проходить фінансування першочергових соціальних виплат. Водночас у Казначействі запевнили, що найближчим часом буде профінансовано виплати ВПО, повідомили в прес-служб.
"Надалі отримана від Мінсоцполітики інформація про стан фінансування виплат ВПО буде опубліковуватися на сайті", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за січень 2023 року було нараховано допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на загальну суму близько 6,2 млрд гривень. кількість внутрішніх переселенців в Україні внаслідок агресії РФ наразі сягає 4,8 млн людей. Йдеться лише про тих громадян, які подали заяви на реєстрацію.
Право на допомогу мають особи, які виїхали з населених пунктів, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані РФ, та ті, у кого зруйноване чи пошкоджене майно.