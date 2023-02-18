Затримка виплат ВПО: у Мінреінтеграції повідомили, коли чекати гроші

Державна казначейська служба зараз фінансує першочергові соціальні виплати. Виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) будуть профінансовані найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на прес-службу Мінреінтеграції .

Як зазначили в прес-службі, на гарячі лінії Мінреінтеграції звертається велика кількість внутрішньо переміщених осіб щодо затримки виплат допомоги на проживання.

За запитом віце-прем’єр-міністра Ірини Верещук Мінсоцполітики надало попередню інформацію, що на виплати ВПО вже спрямовано 5,5 млрд гривень.

Разом з тим у Державній казначейській службі повідомили, що наразі проходить фінансування першочергових соціальних виплат. Водночас у Казначействі запевнили, що найближчим часом буде профінансовано виплати ВПО, повідомили в прес-служб.

"Надалі отримана від Мінсоцполітики інформація про стан фінансування виплат ВПО буде опубліковуватися на сайті", - йдеться в повідомленні.