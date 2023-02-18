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Затримка виплат ВПО: у Мінреінтеграції повідомили, коли чекати гроші

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Україна, Субота 18 лютого 2023 14:03
Затримка виплат ВПО: у Мінреінтеграції повідомили, коли чекати гроші Фото: виплати ВПО очікуються найближчим часом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна казначейська служба зараз фінансує першочергові соціальні виплати. Виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) будуть профінансовані найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Як зазначили в прес-службі, на гарячі лінії Мінреінтеграції звертається велика кількість внутрішньо переміщених осіб щодо затримки виплат допомоги на проживання.

За запитом віце-прем’єр-міністра Ірини Верещук Мінсоцполітики надало попередню інформацію, що на виплати ВПО вже спрямовано 5,5 млрд гривень.

Разом з тим у Державній казначейській службі повідомили, що наразі проходить фінансування першочергових соціальних виплат. Водночас у Казначействі запевнили, що найближчим часом буде профінансовано виплати ВПО, повідомили в прес-служб.

"Надалі отримана від Мінсоцполітики інформація про стан фінансування виплат ВПО буде опубліковуватися на сайті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за січень 2023 року було нараховано допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на загальну суму близько 6,2 млрд гривень. кількість внутрішніх переселенців в Україні внаслідок агресії РФ наразі сягає 4,8 млн людей. Йдеться лише про тих громадян, які подали заяви на реєстрацію.

Право на допомогу мають особи, які виїхали з населених пунктів, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані РФ, та ті, у кого зруйноване чи пошкоджене майно.

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