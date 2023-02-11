Допомога переселенцям на проживання: скільки виплатили за останній місяць

За січень 2023 року було нараховано допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) на загальну суму близько 6,2 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на прес-службу Мінреінтеграції .

За даними прес-служби, кількість внутрішніх переселенців в Україні внаслідок агресії РФ наразі сягає 4,8 млн людей. Йдеться лише про тих громадян, які подали заяви на реєстрацію.

За даними Міністерства соціальної політики України, що забезпечує централізовану виплату допомоги на проживання ВПО, у січні 2023 року стали на облік (в тому числі перемістились повторно) більш ніж 100 тис. осіб, а повернулися додому і знялись з обліку - близько 53 тис. людей.

Допомога на проживання для ВПО надається щомісячно на кожну внутрішньо переміщену особу в таких розмірах:

- для осіб з інвалідністю та дітей - 3 тисячі гривень,

- для інших осіб - 2 тисячі гривень.

Отримати довідку ВПО та подати заяву на виплату грошової допомоги на проживання можна за допомогою застосунку Дія. Крім того, внутрішні переселенці можуть особисто звертатися до органів соціального захисту населення, в ЦНАП або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.