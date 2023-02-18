ua ru
Сб, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Задержка выплат внутренним переселенцам: в Минреинтеграции сообщили, когда ждать деньги

Новина українською →
Украина, Суббота 18 февраля 2023 14:03
Задержка выплат внутренним переселенцам: в Минреинтеграции сообщили, когда ждать деньги Фото: выплаты ВПЛ ожидаются в ближайшее время (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная казначейская служба сейчас финансирует первоочередные социальные выплаты. Выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) будут профинансированы в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на пресс-службу Минреинтеграции.

Как отметили в пресс-службе, на горячие линии Минреинтеграции обращается большое количество внутренне перемещенных лиц по поводу задержки выплат пособия на проживание.

По запросу вице-премьер-министра Ирины Верещук Минсоцполитики предоставило предварительную информацию, что на выплаты ВПЛ уже направлено 5,5 млрд гривен.

Вместе с тем, в Государственной казначейской службе сообщили, что сейчас проходит финансирование первоочередных социальных выплат. В то же время в Казначействе заверили, что в ближайшее время будут профинансированы выплаты ВПЛ, сообщили в пресс-службе.

"В дальнейшем полученная от Минсоцполитики информация о состоянии финансирования выплат ВПЛ будет опубликовываться на сайте", - говорится в сообщении.

Напомним, за январь 2023 года было начислено пособия на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на общую сумму около 6,2 млрд гривен. количество внутренних переселенцев в Украине в результате агрессии РФ достигает 4,8 млн человек. Речь идет только о гражданах, которые подали заявления на регистрацию.

Право на помощь имеют лица, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированные РФ, и те, у кого разрушено или повреждено имущество.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики Внутренне перемещенные лица
NEWS
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет