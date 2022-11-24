Що робити, якщо через проблеми зі світлом запізнився на поїзд: відповідь УЗ

Якщо пасажир запізнився на поїзд через проблеми зі світлом, то його можуть відправити наступним або повернути вартість квитка.

"Алгоритм такий. Всі напрямки будуть здійснюватися, тому якщо їхати критично, ми рекомендуємо їхати на вокзали та запастися терпінням, оскільки з затримкою ми відправлятимемо. Якщо через знеструмлене метро запізнилися або не встигли на пересадку на свій поїзд, то ми зараз дозволяємо з тим квитком сісти на будь-який наступний поїзд того ж напрямку", - зазначив він.

Наприклад, вдень на Перемишль з Києва йдуть чотири поїзди, і якщо людина не встигла на ранковий, то їй знайдуть місце на наступний поїзд.

"Якщо людина захоче компенсацію, то потрібно в касі зробити відмітку, що була затримка, і є право на повну компенсацію квитка. У кожного є вибір, але повторюся, якщо їхати треба, то всі напрямки ми зберігаємо. Навіть там, де потяги скасовуються, вони об'єднуються та доїхати можна наступним потягом", - додав Перцовський.