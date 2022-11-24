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Що робити, якщо через проблеми зі світлом запізнився на поїзд: відповідь УЗ

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Київ, Четвер 24 листопада 2022 01:42
Що робити, якщо через проблеми зі світлом запізнився на поїзд: відповідь УЗ Фото: через проблеми зі світлом в Україні спізнюються поїзди (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Якщо пасажир запізнився на поїзд через проблеми зі світлом, то його можуть відправити наступним або повернути вартість квитка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника пасажирського спрямування "Укрзалізниці" Олександра Перцовського на телемарафоні.

"Алгоритм такий. Всі напрямки будуть здійснюватися, тому якщо їхати критично, ми рекомендуємо їхати на вокзали та запастися терпінням, оскільки з затримкою ми відправлятимемо. Якщо через знеструмлене метро запізнилися або не встигли на пересадку на свій поїзд, то ми зараз дозволяємо з тим квитком сісти на будь-який наступний поїзд того ж напрямку", - зазначив він.

Наприклад, вдень на Перемишль з Києва йдуть чотири поїзди, і якщо людина не встигла на ранковий, то їй знайдуть місце на наступний поїзд.

"Якщо людина захоче компенсацію, то потрібно в касі зробити відмітку, що була затримка, і є право на повну компенсацію квитка. У кожного є вибір, але повторюся, якщо їхати треба, то всі напрямки ми зберігаємо. Навіть там, де потяги скасовуються, вони об'єднуються та доїхати можна наступним потягом", - додав Перцовський.

Нагадаємо, раніше через наслідки російських ударів було скасовано рух кількох поїздів.

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