УЗ змінює графік курсування потяга Київ-Херсон: оновлений розклад

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Укрзалізниці.

З 1 грудня потяг №102/101 Київ-Херсон відправлятиметься до Києва в світлу пору доби - о 15:27. До Києва він прибуватиме на світанку, тобто до перших рейсів кільцевої електрички.

"Квитки за оновленим графіком вже у продажу на сайті, у чат-боті та у застосунку", - йдеться у повідомленні УЗ.