В УЗ попередили про затримку потягів через знеструмлення: номери рейсів

Фото: в УЗ попередили про затримку потягів через знеструмлення (Віталій Носач, РБК-Україна)

Внаслідок тимчасового знеструмлення низка потягів "Укрзалізниці" рухається із затримкою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

"Поїзди продовжують рух, резервні локомотиви "Укрзалізниці" перебувають у готовності, посадка та висадка триває через підземні переходи", - пише пресслужба. Внаслідок знеструмлення з затримкою рухаються рейси: №712 Київ - Краматорськ - 1 год;

№111 Київ - Ізюм - 1 год 33 хв. "Нагадуємо, що пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка", - додає пресслужба. Оновлено о 15:33 Наразі більшість рейсів курсує за графіком. Водночас із затримкою продовжують рухатись потяги: №712 Київ - Краматорськ - 1 год 40 хв;

№749 Київ - Ужгород - 36 хв.