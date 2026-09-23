Затримано четвертого учасника "підстави" з наркотиками екскомбата "Маґури"

Правоохоронці затримали четвертого учасника схеми, через яку намагалися дискредитувати та незаконно притягнути до кримінальної відповідальності колишнього командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора .

За версією слідства, саме вони проводили стеження за колишнім комбатом, збирали дані про його пересування та забезпечили проникнення до авто та підкинули заборонені речовини.

Затриманий став четвертим викритим фігурантом у цій справі. Раніше підозру отримали троє колишніх правоохоронців, які зараз проходять військову службу.

Чоловікові оголосили підозру у пособництві незаконному проникненню до володіння особи, яке було вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Після цього до салону поклали заздалегідь придбані наркотичні засоби та психотропні речовини.

Він відкрив припаркований у Харкові автомобіль екскомбата за допомогою спеціальних механічних засобів.

Слідство встановило, що 28 серпня 2026 року затриманий допоміг спільникам дістатися до транспортного засобу військового Олександра Ширшина.

Справа екскомбата "Маґури"

Нагадаємо, що 28 серпня 2026 року у Харкові вибухнув гучний скандал за участю колишнього командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина.

Тоді поліція зупинила військовослужбовця та заявила про вилучення з його автомобіля наркотичних речовин. Сам захисник одразу заявив, що ці події є спланованою провокацією, а заборонені речовини йому підкинули.

Слідство встановило, що до організації схеми причетна група осіб, які тривалий час стежили за військовим та збирали дані про його пересування.

Вже 11 вересня 2026 року суд відправив під варту із можливістю внесення застави двох підозрюваних у цій справі - військовослужбовців та екссиловиків.

Всього у рамках кримінального провадження повідомили про підозру вже чотирьом фігурантам, які намагалися створити штучні підстави для незаконного притягнення військового до відповідальності.