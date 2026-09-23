Задержан четвертый участник "подставы" с наркотиками экскомбата "Магуры"

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Правоохранители задержали четвертого участника схемы, по которой пытались дискредитировать и незаконно привлечь к уголовной ответственности бывшего командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Следствие установило, что 28 августа 2026 года задержанный помог сообщникам добраться до военного транспортного средства Александра Ширшина. Он открыл припаркованный в Харькове автомобиль экскомбата с помощью специальных механических средств. После этого в салон положили заранее приобретенные наркотические средства и психотропные вещества. Мужчине объявили подозрение в пособничестве незаконному проникновению во владение лица, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Задержанный стал четвертым разоблаченным фигурантом по этому делу. Ранее подозрение получили трое бывших милиционеров, которые сейчас проходят военную службу. По версии следствия именно они проводили слежку за бывшим комбатом, собирали данные о его передвижении и обеспечили проникновение в авто и подбросили запрещенные вещества. Таким способом фигуранты планировали создать искусственные основания для уголовного преследования военнослужащего. Пока досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников организации и реализации схемы.