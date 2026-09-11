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Суд відправив під варту ще двох підозрюваних у справі екскомбата "Магури"

18:35 11.09.2026 Пт
1 хв
Суд ухвалив жорсткі рішення для екссиловиків
aimg Сергій Козачук
Суд відправив під варту ще двох підозрюваних у справі екскомбата "Магури" Фото: Олександр Ширшин (facebook.com/a.shyrshyn)
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Двом військовим та екссиловикам, яких підозрюють у підкиданні наркотиків колишньому комбату "Маґури" Олександру Ширшину, обрали запобіжний захід. Їх відправили під варту із можливістю внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Деталі судового рішення

Печерський районний суд обрав запобіжні заходи двом військовослужбовцям та колишнім правоохоронцям - Гармашу та Лимарю.

Підозрюваних відправили під варту до 8 листопада, застава для кожного становить 12,6 мільйона гривень.

Слідство підозрює чоловіків у тому, що вони могли підкинути наркотичні речовини в автомобіль колишнього командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина.

Що відомо про справу Ширшина

Нагадаємо, у Харкові спалахнув гучний скандал за участю військовослужбовця та колишнього комбата 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина.

Поліцейські зупинили його авто та заявили про вилучення наркотичних речовин.

Сам військовий переконує, що наркотики йому підкинули під час перевірки, називаючи події спланованою провокацією, тоді як у Нацполіції вже призначили службову перевірку дій правоохоронців.

Напередодні суд також переглянув запобіжний захід для третього підозрюваного у цій справі - Алієва. Його взяли під варту до 8 листопада з правом внесення застави у розмірі 14 мільйонів 976 тисяч гривень.

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