Екскомбату "Магури" могли підкинути наркотики: поліція відреагувала на скандал
У Харкові стався скандал за участю військовослужбовця, якого зупинила поліція та заявила про вилучення наркотичних речовин. Захисник називає події спланованою провокацією, а в Національній поліції обіцяють провести перевірку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву військовослужбовця Артема Ширшина та повідомлення Нацполіції.
Версія військовослужбовця
За словами військового, його зупинка була підставою, а на місці одразу з'явилися особи, схожі на співробітників СБУ, які згодом надали посвідчення оперативників Нацполіції.
Він повідомив, що йому підкинули траву та ваги, у зв'язку з чим інкримінують ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво чи збут наркотичних засобів).
"Під час очікування зʼявилися ще пару пакетів трави навколо машини... провели слідчі дії і "вилучення". Знайшли ще пакети з порошками і таблетками в місцях, про які я навіть не знав", - повідомив Ширшин.
Окрім цього, військовослужбовець зазначив, що екіпаж поліції, який виїхав для його затримання, дорогою потрапив у ДТП.
Реакція та позиція Нацполіції
У поліції підтвердили факт зупинки автомобіля у Харкові на основі даних, які надійшли від Військової служби правопорядку (ВСП).
Під час огляду правоохоронці виявили згортки.
За даними відомства:
- Водій під час розпакування заявив, що виявлений пакет та його вміст йому не належать.
- Слідчі вилучили два зіп-пакети з речовиною рослинного походження та направили їх на експертизу.
Виконувач обов'язків голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе заявив, що ситуацію детально аналізують.
"Оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо одного з військовослужбовців буде невідкладно перевірена. Зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП", - зазначив Цуцкірідзе.
Він додав, що керівництву поліції Харківщини доручено комплексно з'ясувати всі обставини та перевірити твердження військовослужбовця.
Скандал довкола "Хартії"
Нагадаємо, раніше довкола військовослужбовців 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" розгорівся публічний скандал.
Тоді один із військовослужбовців підрозділу заявив про проблеми з командуванням та висловив претензії щодо організації служби.
Втім, у керівництві "Хартії" та в командуванні Нацгвардії заперечили звинувачення, зазначивши, що внутрішні перевірки не підтвердили порушень, а підрозділ продовжує виконувати бойові завдання за призначенням.
Також в Україні продовжують виявляти випадки корупції серед посадовців оборонної сфери.
Зокрема, нещодавно очільника Миколаївського обласного ТЦК відсторонено від посади через підозру у хабарництві. За даними слідства, посадовець вимагав 15 тисяч доларів за відстрочку від мобілізації.