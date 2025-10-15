Затримання військових у Тернополі. Третя штурмова зробила офіційну заяву

Нагадаємо, сьогодні, 15 жовтня, правоохоронці затримали у Тернополі групу військових, причетних до вчинення насильницьких та майнових злочинів.

Вони незаконно позбавляли волі людей на території Тернопільщини, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно.

Найбільший цинізм полягав у тому, що зловмисники знущалися з людей, які отримали важкі поранення на війні та перебували на реабілітації.

Зазначимо, нещодавно СБУ та Національна поліція затримали "екссмотрящого" за Оленівською колонією та його спільників. Вони тероризували бізнес і військових у п’яти областях, вимагаючи гроші та погрожуючи фізичною розправою їм та їхнім рідним.