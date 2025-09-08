СБУ затримала "екссмотрящого" за Оленівською колонією та його банду рекетирів
СБУ та Нацполіція затримали "екссмотрящого" за Оленівською колонією та його спільників, які тероризували бізнес і військових у п’яти областях, вимагаючи гроші та погрожуючи фізичною розправою їм та їхнім рідним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке тероризувало одразу п’ять регіонів країни. В результаті затримано 12 учасників банди, серед яких - колишній "смотрящий" за Оленівською колонією.
Фігуранти змушували підприємців сплачувати гроші під приводом "повернення боргів". У випадку відмови - вони погрожували фізичною розправою не лише жертвам, а й їхнім близьким.
Зафіксовано, як зловмисники вимагали 800 тисяч доларів у власників родинного бізнесу на Прикарпатті. В іншому епізоді - вони намагалися забрати заощадження у військовослужбовця ЗСУ, погрожуючи його родині та майну.
Координацією угруповання займалися четверо кримінальних авторитетів, які називали себе "смотрящими" за кількома містами Івано-Франківської та Дніпропетровської областей. Одного з них затримали під час спроби втекти через кордон до країни ЄС. Інших спільників схопили у їхніх помешканнях або під час передачі грошей від потерпілих.
Під час 28 обшуків у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Закарпатській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях правоохоронці вилучили:
-
майже 1,5 млн грн у готівці та 7 авто преміум-класу;
-
вогнепальну зброю;
-
смартфони, банківські картки, флеш-накопичувачі;
-
чорнові записи та "розписки" від потерпілих.
До складу банди входили й особи, які раніше відбували покарання за розбій та вимагання.
Затриманим оголошено підозри за ч. 4 ст. 189 КК України - вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Також готуються додаткові підозри за ст. 255-1 і 255-3 КК України - за встановлення та поширення злочинного впливу.
Наразі всі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: правоохоронці затримали банду рекетирів (СБУ)
Нагадаємо, правоохоронці затримали "смотрящого" за півднем України Ігоря Науменка, який координував злочинні структури, контролював колонії та вимагав мільйони в інтересах Росії. Фігурант мав офіційне визнання серед російських "злодіїв у законі" - зокрема, таких як "Шакро Молодой", "Коба Руставський", "Гелані Сєдой" та інші.
Також у березні минулого року у Черкаській області поліція затримала "смотрящого" за Уманню та кілера, які готували замах на суддю.
Крім того, у Вінницькій області викрили "смотрящого" і його банду. Вони 10 років "вибивали" неіснуючі борги.