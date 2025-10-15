Задержание военных в Тернополе. Третья штурмовая сделала официальное заявление

Напомним, сегодня, 15 октября, правоохранители задержали в Тернополе группу военных, причастных к совершению насильственных и имущественных преступлений.

Они незаконно лишали свободы людей на территории Тернопольщины, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.

Наибольший цинизм заключался в том, что злоумышленники издевались над людьми, которые получили тяжелые ранения на войне и находились на реабилитации.

Отметим, недавно СБУ и Национальная полиция задержали "экс-смотрящего" за Еленовской колонией и его сообщников. Они терроризировали бизнес и военных в пяти областях, требуя деньги и угрожая физической расправой им и их родным.