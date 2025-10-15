RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Задержание военных в Тернополе. Третья штурмовая сделала официальное заявление

Фото: в 3 ОШБр осудили насилие против гражданских лиц (t.me/ab3brigade)
Автор: Валерий Ульяненко

Третья штурмовая бригада официально прокомментировала заявление о задержании военных на Тернопольщине, которые якобы являются ее бойцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию подразделения в Telegram.

"Подразделение ознакомлено с сообщением Национальной полиции о задержании ряда лиц на Тернопольщине, которые якобы являются бойцами Третьей штурмовой", - говорится в сообщении.

Бригада отметила, что открыта к сотрудничеству с правоохранителями и ожидает объективного расследования изложенных в заявлении Нацполиции обстоятельств.

"Третья штурмовая - одно из подразделений с самым низким уровнем преступности среди военных. Бригада осуждает насилие против гражданских лиц и будет способствовать привлечению к ответственности каждого, кто совершил противоправные действия", - отметили в 3 ОШБр.

 

Напомним, сегодня, 15 октября, правоохранители задержали в Тернополе группу военных, причастных к совершению насильственных и имущественных преступлений.

Они незаконно лишали свободы людей на территории Тернопольщины, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество.

Наибольший цинизм заключался в том, что злоумышленники издевались над людьми, которые получили тяжелые ранения на войне и находились на реабилитации.

Отметим, недавно СБУ и Национальная полиция задержали "экс-смотрящего" за Еленовской колонией и его сообщников. Они терроризировали бизнес и военных в пяти областях, требуя деньги и угрожая физической расправой им и их родным.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТернопольНациональная полиция