Катували людей та відбирали майно: у Тернополі затримали групу військових

У Тернополі поліцейські затримали групу військовослужбовців, причетних до вчинення насильницьких та майнових злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Як повідомляється, військові на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно.

Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.

Фото: у Тернополі затримали групу військових, які викрадали людей та відбирали їхнє майно (t.me/UA_National_Police)

Так, у 27-річного жителя Тернополя фігуранти відібрали автомобіль KIA та використовували його у власних цілях. Поліцейські виявили транспортний засіб на території Київської області.

Одного з діючих військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення.

Іншого мешканця Тернополя, застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах.

Наразі сімом фігурантам оголошені підозри.