Затримання танкера "тіньового флоту" Olina надсилає Росії правильний сигнал, - Сибіга

США затриманням ще одного танкера "тіньового флоту" Росії надсилають порушнику правильний сигнал.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України в Telegram .

"Такі рішучі кроки демонструють силу і надсилають правильні сигнали порушникам", - звернув увагу міністр.

Він нагадав, що танкер Olina потрапив під санкції як частина російського "тіньового флоту".

"Ми вітаємо послідовні та рішучі дії США проти незаконних танкерів, включно з сьогоднішнім захопленням "Оліни", - зазначив Сибіга.

Затримання ще одного танкера

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, західні ЗМІ написали про те, що США затримали танкер Olina в Карибському морі біля Тринідаду. Це вже п'яте перехоплення суден за останні тижні в рамках зусиль США з контролю за морським рухом танкерів, пов'язаних із Венесуелою.

Американська берегова охорона піднялася на борт танкера і продовжувала стежити за іншими суднами, які намагалися обійти блокаду США.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, танкер використовували для експорту російської нафти і нафтопродуктів із портів Росії в Балтійському, Чорному і тихоокеанському регіонах.

Пізніше інформацію про затримання танкера підтвердило Південне командування Збройних сил США. За його інформацією, затримання проводили американські військовослужбовці.

При цьому в армії США показали відео, як відбувалося захоплення танкера російського "тіньового флоту".

Варто зауважити, що танкери "тіньового флоту" допомагають Росії обходити західні санкції, які стосуються обмеження цін на російську нафту.