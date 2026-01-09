ua en ru
Пт, 09 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Затримання танкера "тіньового флоту" Olina надсилає Росії правильний сигнал, - Сибіга

Київ, П'ятниця 09 січня 2026 20:09
UA EN RU
Затримання танкера "тіньового флоту" Olina надсилає Росії правильний сигнал, - Сибіга Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

США затриманням ще одного танкера "тіньового флоту" Росії надсилають порушнику правильний сигнал.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України в Telegram.

"Ми вітаємо послідовні та рішучі дії США проти незаконних танкерів, включно з сьогоднішнім захопленням "Оліни", - зазначив Сибіга.

Він нагадав, що танкер Olina потрапив під санкції як частина російського "тіньового флоту".

"Такі рішучі кроки демонструють силу і надсилають правильні сигнали порушникам", - звернув увагу міністр.

Затримання ще одного танкера

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, західні ЗМІ написали про те, що США затримали танкер Olina в Карибському морі біля Тринідаду. Це вже п'яте перехоплення суден за останні тижні в рамках зусиль США з контролю за морським рухом танкерів, пов'язаних із Венесуелою.

Американська берегова охорона піднялася на борт танкера і продовжувала стежити за іншими суднами, які намагалися обійти блокаду США.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, танкер використовували для експорту російської нафти і нафтопродуктів із портів Росії в Балтійському, Чорному і тихоокеанському регіонах.

Пізніше інформацію про затримання танкера підтвердило Південне командування Збройних сил США. За його інформацією, затримання проводили американські військовослужбовці.

При цьому в армії США показали відео, як відбувалося захоплення танкера російського "тіньового флоту".

Варто зауважити, що танкери "тіньового флоту" допомагають Росії обходити західні санкції, які стосуються обмеження цін на російську нафту.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Російська Федерація Сполучені Штати Америки Андрій Сибіга
Новини
Вуличні бої в Гуляйполі: армія РФ штурмує місто хвилями, попри великі втрати
Вуличні бої в Гуляйполі: армія РФ штурмує місто хвилями, попри великі втрати
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка