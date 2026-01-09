Задержание танкера "теневого флота" Olina посылает России правильный сигнал, - Сибига

США задержанием еще одного танкера "теневого флота" России посылают нарушителю правильный сигнал.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Telegram .

"Такие решительные шаги демонстрируют силу и посылают правильные сигналы нарушителям", - обратил внимание министр.

Он напомнил, что танкер Olina попал под санкции как часть российского "теневого флота".

"Мы приветствуем последовательные и решительные действия США против незаконных танкеров, включая сегодняшний захват "Олины", - отметил Сибига.

Задержание еще одного танкера

Напомним, сегодня, 9 января, западные СМИ написали о том, что США задержали танкер Olina в Карибском море возле Тринидада. Это уже пятый перехват судов за последние недели в рамках усилий США по контролю за морским движением танкеров, связанных с Венесуэлой.

Американская береговая охрана поднялась на борт танкера и продолжала следить за другими судами, которые пытались обойти блокаду США.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, танкер использовался для экспорта российской нефти и нефтепродуктов из портов России в Балтийском, Черном и тихоокеанском регионах.

Позже информацию о задержании танкера подтвердило Южное командование Вооруженных сил США. По его информации, задержание проводили американские военнослужащие.

При этом в армии США показали видео, как проходил захват танкера российского "теневого флота".

Стоит заметить, что танкеры "теневого флота" помогают России обходить западные санкции, которые касаются ограничения цен на российскую нефть.