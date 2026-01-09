ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Задержание танкера "теневого флота" Olina посылает России правильный сигнал, - Сибига

Киев, Пятница 09 января 2026 20:09
UA EN RU
Задержание танкера "теневого флота" Olina посылает России правильный сигнал, - Сибига Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

США задержанием еще одного танкера "теневого флота" России посылают нарушителю правильный сигнал.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Telegram.

"Мы приветствуем последовательные и решительные действия США против незаконных танкеров, включая сегодняшний захват "Олины", - отметил Сибига.

Он напомнил, что танкер Olina попал под санкции как часть российского "теневого флота".

"Такие решительные шаги демонстрируют силу и посылают правильные сигналы нарушителям", - обратил внимание министр.

Задержание еще одного танкера

Напомним, сегодня, 9 января, западные СМИ написали о том, что США задержали танкер Olina в Карибском море возле Тринидада. Это уже пятый перехват судов за последние недели в рамках усилий США по контролю за морским движением танкеров, связанных с Венесуэлой.

Американская береговая охрана поднялась на борт танкера и продолжала следить за другими судами, которые пытались обойти блокаду США.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, танкер использовался для экспорта российской нефти и нефтепродуктов из портов России в Балтийском, Черном и тихоокеанском регионах.

Позже информацию о задержании танкера подтвердило Южное командование Вооруженных сил США. По его информации, задержание проводили американские военнослужащие.

При этом в армии США показали видео, как проходил захват танкера российского "теневого флота".

Стоит заметить, что танкеры "теневого флота" помогают России обходить западные санкции, которые касаются ограничения цен на российскую нефть.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Андрей Сибига
Новости
Уличные бои в Гуляйполе: армия РФ штурмует город волнами, несмотря на большие потери
Уличные бои в Гуляйполе: армия РФ штурмует город волнами, несмотря на большие потери
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка