Затримання студента у вагоні поїзду представниками ТЦК: в ОК "Захід" спростували дані ЗМІ

На Закарпатті в одному з потягів сфотографували військових, називаючи їх представниками ТЦК, які мобілізовують громадян. Дана інформація, зокрема про студента-першокурсника, не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби ОК "Захід" в Telegram.
"Отже, на Закарпатті в одному з потягів сфотографували військових. Заявили, що це військовослужбовці ТЦК, які мобілізовують громадян. Це неправда. На фото не військовослужбовець ЗСУ, це - прикордонник, який перевіряє документи", - пояснили у відомстві.
В ОК "Захід" також звернулись до журналістів одного з видань з вимогою спростувати інформацію про військовослужбовців ТЦК.
"Всіх інших закликаємо до інформаційної гігієни", - закликали там.
Нагадаємо, 3 серпня в Ковелі трьох військовозобов'язаних запросили до ТЦК для перевірки їхнього відношення до військової служби.
Тим часом у соціальних мережах почали поширюватись заклики до бунту, які зрештою переросли у мітинг під будівлею ТЦК.
У Волинському ТЦК звинуватили у конфлікті "російські спецслужби".
Пізніше стало відомо, що за даним фактом поліція відкрила два кримінальні провадження.
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