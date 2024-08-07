UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Затримання студента у вагоні поїзду представниками ТЦК: в ОК "Захід" спростували дані ЗМІ

Фото: спростування про затримання студента представниками ТЦК у поїзді (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На Закарпатті в одному з потягів сфотографували військових, називаючи їх представниками ТЦК, які мобілізовують громадян. Дана інформація, зокрема про студента-першокурсника, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби ОК "Захід" в Telegram.

"Отже, на Закарпатті в одному з потягів сфотографували військових. Заявили, що це військовослужбовці ТЦК, які мобілізовують громадян. Це неправда. На фото не військовослужбовець ЗСУ, це - прикордонник, який перевіряє документи", - пояснили у відомстві.

В ОК "Захід" також звернулись до журналістів одного з видань з вимогою спростувати інформацію про військовослужбовців ТЦК. 

"Всіх інших закликаємо до інформаційної гігієни", - закликали там.

Ситуація з ТЦК на заході України

Нагадаємо, 3 серпня в Ковелі трьох військовозобов'язаних запросили до ТЦК для перевірки їхнього відношення до військової служби.

Тим часом у соціальних мережах почали поширюватись заклики до бунту, які зрештою переросли у мітинг під будівлею ТЦК.

У Волинському ТЦК звинуватили у конфлікті "російські спецслужби".

Пізніше стало відомо, що за даним фактом поліція відкрила два кримінальні провадження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська областьЗадержаниеСтудентиПоїзди