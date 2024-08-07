Затримання студента у вагоні поїзду представниками ТЦК: в ОК "Захід" спростували дані ЗМІ

"Отже, на Закарпатті в одному з потягів сфотографували військових. Заявили, що це військовослужбовці ТЦК, які мобілізовують громадян. Це неправда. На фото не військовослужбовець ЗСУ, це - прикордонник, який перевіряє документи", - пояснили у відомстві.

В ОК "Захід" також звернулись до журналістів одного з видань з вимогою спростувати інформацію про військовослужбовців ТЦК.

"Всіх інших закликаємо до інформаційної гігієни", - закликали там.