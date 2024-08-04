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На блокпості у Ковелі працівники забрали декількох хлопців: обурені люди влаштували мітинг

Неділя 04 серпня 2024 02:05
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На блокпості у Ковелі працівники забрали декількох хлопців: обурені люди влаштували мітинг Фото: представник ТЦК заповнює документ (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Едуард Ткач

Увечері у суботу, 3 серпня, в Ковелі Волинської області люди організували мітинг під будівлею місцевого ТЦК та СП. Причиною стало затримання декількох хлопців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Волинської служби новин.

За словами очевидців, вдень на Шацькому блокпості працівники ТЦК і СП зупинили хлопців та доправили їх до відділу ТЦК. У них забрали телефони і ключі від машини.

Після цієї події обурені люди влаштували мітинг біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Пізніше працівники ТЦК відпустили затриманих хлопців, однак протести тривали.

Тим часом, у соцмережах з'явилася низка відео з місця подій, які почалися ще вдень і продлвжувалися вже пізно увечері.

Нагадаємо, що в цей же день, 3 серпня, в одеському ТЦК виникла сутичка за участі співробітників. Невідомі заїхали на територію центру та намагались "викрасти військовозобов'язаного.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 серпня в Одесі чоловік та жінка побили патрульну. Ситуація сталася під час вручення повістки.

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